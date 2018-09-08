Вестник Кавказа

Смерть Папы Римского перенесла саммит "Центральная Азия – Италия"

Площадь Святого Петра
© Фото: Ильяс Геннед/ “Вестник Кавказа“
Визит премьера Италии в Казахстан и первый саммит "ЦА – Италия" отложены. Причиной стала кончина Папы Римского Франциска.

В связи со смертью Папа Римского визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Казахстан откладывается.

"По просьбе итальянской стороны запланированный визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Казахстан и первый саммит «Центральная Азия — Италия» переносятся"

– пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай

Ранее визит Мелони в Астану планировался на 26–27 апреля, первый саммит "ЦА – Италия" должен был состояться 27 апреля.

О новых сроках информация появится позднее, даты согласовываются сторонами.

Папа Римский умер 21 апреля, похороны понтифика состоятся 26 апреля.

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