Смерть Папы Римского перенесла саммит "Центральная Азия – Италия"

Визит премьера Италии в Казахстан и первый саммит "ЦА – Италия" отложены. Причиной стала кончина Папы Римского Франциска.
В связи со смертью Папа Римского визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Казахстан откладывается.
"По просьбе итальянской стороны запланированный визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Казахстан и первый саммит «Центральная Азия — Италия» переносятся"
– пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай
Ранее визит Мелони в Астану планировался на 26–27 апреля, первый саммит "ЦА – Италия" должен был состояться 27 апреля.
О новых сроках информация появится позднее, даты согласовываются сторонами.
Папа Римский умер 21 апреля, похороны понтифика состоятся 26 апреля.