Вестник Кавказа

В Пекине состоялась официальная встреча Ильхама Алиева

В Пекине состоялась официальная встреча Ильхама Алиева
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Официальная церемония встречи президента Азербайджана состоялась в Китае в среду. Си Цзиньпин с супругой приветствовал Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву.

В КНР с государственным визитом прибыл лидер Азербайджана Ильхам Алиев, утром 23 апреля состоялась церемония официальной встречи высокого гостя в Пекине.

На площади, где прошла церемония, развевались государственные флаги Китая и Азербайджана, в честь азербайджанского президента был выстроен почетный караул. Начальник почетного караула рапортовал Ильхаму Алиеву. Президент Азербайджана обошел строй почетного караула.

Председатель КНР Си Цзиньпин и первая леди Пэн Лиюань встретили президента АР Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.

Лидерам двух стран были представлены азербайджанская и китайская делегации.

По случаю визита прозвучали государственные гимны Азербайджанской Республики и Китайской Народной Республики.

В рамках церемонии были сделаны официальное фото.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1480 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджан и Китай подписали соглашения о сотрудничестве в &quot;зеленой&quot; энергетике

Азербайджан и Китай подписали соглашения о сотрудничестве в "зеленой" энергетике

Ильхам Алиев является хорошим другом китайского народа – посол КНР

Ильхам Алиев является хорошим другом китайского народа – посол КНР

Ильхам Алиев прилетел с государственным визитом в Китай

Ильхам Алиев прилетел с государственным визитом в Китай

Ильхам Алиев едет в Китай углублять стратегическое партнерство

Ильхам Алиев едет в Китай углублять стратегическое партнерство

Ильхам Алиев рассказал о потенциале торгово-экономического сотрудничества с Китаем

Ильхам Алиев рассказал о потенциале торгово-экономического сотрудничества с Китаем

Азербайджан и Китай обсудили инвестиционные проекты

Азербайджан и Китай обсудили инвестиционные проекты

Ильхам Алиев летит в Китай на встречу с Си Цзиньпином

Ильхам Алиев летит в Китай на встречу с Си Цзиньпином

Китай всегда поддерживал суверенитет Азербайджана

Китай всегда поддерживал суверенитет Азербайджана

Ильхам Алиев напомнил о поддержке Баку политики &quot;одного Китая&quot;

Ильхам Алиев напомнил о поддержке Баку политики "одного Китая"

Ильхам Алиев принял нового посла Китая в Азербайджане

Ильхам Алиев принял нового посла Китая в Азербайджане

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы