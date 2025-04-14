В Пекине состоялась официальная встреча Ильхама Алиева

В КНР с государственным визитом прибыл лидер Азербайджана Ильхам Алиев, утром 23 апреля состоялась церемония официальной встречи высокого гостя в Пекине.
На площади, где прошла церемония, развевались государственные флаги Китая и Азербайджана, в честь азербайджанского президента был выстроен почетный караул. Начальник почетного караула рапортовал Ильхаму Алиеву. Президент Азербайджана обошел строй почетного караула.
Председатель КНР Си Цзиньпин и первая леди Пэн Лиюань встретили президента АР Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.
Лидерам двух стран были представлены азербайджанская и китайская делегации.
По случаю визита прозвучали государственные гимны Азербайджанской Республики и Китайской Народной Республики.
В рамках церемонии были сделаны официальное фото.