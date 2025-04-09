Вестник Кавказа

Аракчи проинформировал главу МАГАТЭ о переговорах с США

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Глава МИД Ирана Аракчи и гендиректор МАГАТЭ Гросси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подход Тегерана к решению вопроса ядерной программы и переговоры с США.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провели телефонный разговор, сообщили в иранском внешнеполитическом ведомстве.

Аббас Аракчи подчеркнул намерение Ирана решить вопрос вокруг ядерной программы при помощи дипломатии и рассказал руководителю МАГАТЭ о ходе переговоров с США.

Рафаэль Гросси, в свою очередь, высоко оценил подход Ирана к решению проблемы и отметил, что МАГАТЭ всесторонне поддержать Тегеран в рамках своих обязанностей и мандата по уставу.

Напомним, что 22 апреля Рафаэль Гросси выступил на семинаре в Вашингтоне и назвал переговорный процесс по ядерной программе Ирана очень ответственным.

Следующий раунд переговоров Ирана и США состоится в эту субботу. По итогу двух предыдущих встреч им удалось договориться о целях и принципах нового соглашения об иранской ядерной программе.

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