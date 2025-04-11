США и Китай не ожидают, что торговая война продлится долго – Скотт Бессент

Скотт Бессент прогнозирует, что торговое противостояние Китая и США рано или поздно завершится.

Глава Минфина США Скотт Бессент оценил ситуацию с торговой войной между Вашингтоном и Пекином. По словам госдеятеля, тарифное противостояние между Китаем и США не продлится долго, передает Associated Press.

"Ни одна из сторон не думает, что нынешнее положение дел продлится долго"

– Скотт Бессент

Бессент отметил, что переговоры между Пекином и Вашингтоном еще официально не начинались. По словам главы ведомства, диалог между сторонами будет непростым.

Напомним, что Дональд Трамп ввел таможенные пошлины на продукцию из 185 стран и территорий 2 апреля. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Позже он приостановил их действие на 90 дней, чтобы провести торговые переговоры. При этом президент США повысил тариф для Китая до 145%.