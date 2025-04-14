Переговоры по Украине в Лондоне на уровне глав МИД отменены

Запланированные на сегодня переговоры в Лондоне отменены. Планировалась встреча глав внешнеполитических ведомств по ситуации на Украине.

Сегодня в Лондоне не состоятся переговоры по Украине на уровне глав МИД, информирует внешнеполитическое ведомство Великобритании.

"Посвященная мирным переговорам по Украине встреча с участием министров иностранных дел отложена. Переговоры на уровне официальных представителей стран будут продолжаться, однако они закрыты для прессы"

– представитель министерства

Ранее стало известно, что из-за позиции Киева по Крыму госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон. Также американская сторона не подтвердила участие во встрече спецпосланника Стивена Уиткоффа.

Решение США привело к отказу от участия во встрече Франции и Германии.

Сегодня, предположительно, в Лондоне может пройти встреча главы МИД Украины Андрея Сибиги и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми.