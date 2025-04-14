Вестник Кавказа

Переговоры по Украине в Лондоне на уровне глав МИД отменены

Переговоры по Украине в Лондоне на уровне глав МИД отменены
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Запланированные на сегодня переговоры в Лондоне отменены. Планировалась встреча глав внешнеполитических ведомств по ситуации на Украине.

Сегодня в Лондоне не состоятся переговоры по Украине на уровне глав МИД, информирует внешнеполитическое ведомство Великобритании.

"Посвященная мирным переговорам по Украине встреча с участием министров иностранных дел отложена. Переговоры на уровне официальных представителей стран будут продолжаться, однако они закрыты для прессы"

– представитель министерства

Ранее стало известно, что из-за позиции Киева по Крыму госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон. Также американская сторона не подтвердила участие во встрече спецпосланника Стивена Уиткоффа.

Решение США привело к отказу от участия во встрече Франции и Германии.

Сегодня, предположительно, в Лондоне может пройти встреча главы МИД Украины Андрея Сибиги и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1325 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Глава Госдепа отказался от лондонских переговоров с Украиной

Глава Госдепа отказался от лондонских переговоров с Украиной

Россия и США продолжают поддерживать контакты – Песков

Россия и США продолжают поддерживать контакты – Песков

Иран сделает ядерную программу прозрачнее в обмен на снятие санкций

Иран сделает ядерную программу прозрачнее в обмен на снятие санкций

Глава МИД Ирана посетит Китай

Глава МИД Ирана посетит Китай

Азербайджан и Китай обсудили инвестиционные проекты

Азербайджан и Китай обсудили инвестиционные проекты

Премьеры России и Казахстана обсудят совместные проекты

Премьеры России и Казахстана обсудят совместные проекты

Уиткофф может вернуться в Москву на этой неделе – СМИ

Уиткофф может вернуться в Москву на этой неделе – СМИ

Иран и США обсудят детали будущих переговоров 23 апреля

Иран и США обсудят детали будущих переговоров 23 апреля

Мирзоян провел встречу с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу

Мирзоян провел встречу с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу

Переговоры между Ираном и США пройдут в Женеве и Омане – СМИ

Переговоры между Ираном и США пройдут в Женеве и Омане – СМИ

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы