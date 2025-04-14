Китай поможет Азербайджану с разминированием

Китай продолжит поддерживать Азербайджана по вопросам гуманитарного разминирования. Пекин готов предоставлять необходимые технические средства для проведения работ.

Пекин и Баку подписали заявление об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Азербайджаном. В рамках документа стороны будут сотрудничать по вопросам безопасности. В частности, КНР будет продолжать оказывать помощь Азербайджану с разминированием.

"Стороны подчеркивают важность укрепления международного сотрудничества в области гуманитарного разминирования, в этой связи азербайджанская сторона высоко ценит поддержку китайской стороны работе Азербайджана по разминированию"

– текст заявления

Отмечается, что Пекин будет продолжать поддерживать работу по разминированию освобожденной от оккупации территории Азербайджана за счет поставки необходимых технических ресурсов.

Баку и Пекин также будут активно сотрудничать по линии правоохранительных служб, бороться с преступностью, а также укреплять кибербезопасность.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с государственным визитом в Китае. Лидер АР встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.