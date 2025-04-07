Вестник Кавказа

ООН скорбит в связи с кончиной Зураба Церетели

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Динара Хаирова
В ООН выразили соболезнования в связи со смертью Зураба Церетели. Перед штаб-квартирой ООН стоит его знаменитая скульптура "Добро побеждает зло".

Соболезнования и скорбь выразили в ООН в связи с уходом из жизни скульптора Зураба Церетели, об этом сообщил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.

"Почти каждый день в ООН мы слышим сильные речи и мощные послания, но мало что может сравниться с силой искусства. Сегодня мы скорбим в связи с уходом из жизни Зураба Церетели, скульптора, создавшего одно из самых знаменитых произведений искусства на территории (штаб-квартиры) ООН - монумент "Добро побеждает зло"

– Стефан Дюжаррик

Он добавил, что во всемирной организации выражают искренние соболезнования семье и близким творца.

Монумент "Добро побеждает зло" находится перед зданием ООН с 1990 года, он создан из деталей ракет советского и американского производства.

Церетели умер в Москве в ночь на вторник 22 апреля, похоронен скульптор будет в родном Тбилиси.

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