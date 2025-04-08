Вестник Кавказа

Темпы роста экономики России замедлятся - прогноз МВФ

Темпы роста экономики России замедлятся - прогноз МВФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МВФ ожидают замедления роста российской экономики, на это есть несколько причин, в том числе ужесточение кредитно-денежной политики.

Рост экономики России замедлится в 2025 году, следует из прогноза Международного валютного фонда, поделилась замглавы исследовательского департамента МВФ Петя Коева-Брукс, передает ТАСС.

По ее словам, в этом году МВФ ждет замедления темпов роста экономики РФ до 1,5%.

"Это в значительной степени естественное замедление экономики после довольно сильного роста в предыдущие годы, а также результат ужесточения (экономической) политики, которое мы наблюдали, как со стороны налогово-бюджетной, так и со стороны денежно-кредитной политики"

– представитель МВФ

Также на замедление работают снижение цен на нефть и неопределенность в отношении роста глобальной экономики.

При этом, добавила Коева-Брукс, рост российского ВВП снижается не так быстро, как ожидалось - январский прогноз пересмотрен на 0,1 п.п. Рост экономики РФ в будущем году ожидается на уровне 0,9%.

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