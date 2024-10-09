В МВФ назвали причину снижения цен на нефть

Цены на нефть снижаются из-за спада глобальной экономической активности, считают в МВФ. Согласно прогнозу, в этом году нефть подешевеет на 15,5%.

Ослабление глобальной экономической активности сказывается на уровне цен на нефть, об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики. Доклад представил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

Он отметил, что нефть подешевела со времени последнего прогноза МВФ, составленного в январе этого года.

"Снижение цен на нефть, по нашему мнению, происходит в основном из-за ослабления мирового спроса. То есть именно ослабление мировой (экономической) активности является причиной снижения цен"

– Пьер-Оливье Гуринша

Со стороны ОПЕК+ наблюдается увеличение предложения, но главный фактор снижения цен - ослабление спроса, добавил экономист.

Для экспортеров нефти такая ситуация на рынке приведет к снижению доходов, что повлияет на их бюджетные перспективы и рост.

"Для стран-импортеров нефти это приведет к снижению инфляционного давления, поскольку снижение цен на нефть приведет к снижению базовой инфляции. Это также окажет некоторую умеренную поддержку экономической активности в этих странах"

– экономист МВФ

В текущем году, согласно прогнозам МВФ, нефть станет дешевле на 15,5%, цены достигнут уровня в $66,9 за баррель, в 2026 году падение продолжится - до $62,4 за баррель.