В МВФ назвали причину снижения цен на нефть

Ослабление глобальной экономической активности сказывается на уровне цен на нефть, об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики. Доклад представил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.
Он отметил, что нефть подешевела со времени последнего прогноза МВФ, составленного в январе этого года.
"Снижение цен на нефть, по нашему мнению, происходит в основном из-за ослабления мирового спроса. То есть именно ослабление мировой (экономической) активности является причиной снижения цен"
– Пьер-Оливье Гуринша
Со стороны ОПЕК+ наблюдается увеличение предложения, но главный фактор снижения цен - ослабление спроса, добавил экономист.
Для экспортеров нефти такая ситуация на рынке приведет к снижению доходов, что повлияет на их бюджетные перспективы и рост.
"Для стран-импортеров нефти это приведет к снижению инфляционного давления, поскольку снижение цен на нефть приведет к снижению базовой инфляции. Это также окажет некоторую умеренную поддержку экономической активности в этих странах"
– экономист МВФ
В текущем году, согласно прогнозам МВФ, нефть станет дешевле на 15,5%, цены достигнут уровня в $66,9 за баррель, в 2026 году падение продолжится - до $62,4 за баррель.