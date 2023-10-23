ЦАХАЛ окончательно окружила Газу

Город Газа окружен: ЦАХАЛ взяла под контроль морское побережье города и отделила от южных пригородов. При этом у жителей Газы по-прежнему есть возможность переехать на юг по гуманитарному коридору.

Официальные представители ЦАХАЛ рассказали сегодня о завершении планового окружения города Газа: в настоящее время он полностью отрезан от южной части палестинского анклава, известного как сектор Газа.

В израильской армии пояснили, что ее военные взяли под контроль морское побережье Газы и отделили город от его южных пригородов. Таким образом, находящиеся в Газе силы ХАМАС оказались в кольце.

При этом в ЦАХАЛ заверили, что продолжает работу гуманитарный коридор для мирного населения Газы, желающего временно переехать с севера сектора Газа, где идут основные боевые действия, на юг, ближе к границе с Египтом.

Сегодня днем ЦАХАЛ уже докладывала о глубоком продвижении в Газу и взятии под контроль одного из ключевых объектов ХАМАС в северном районе Бейт-Хануна.