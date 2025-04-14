США внесли 12 иранских компаний в санкционные списки

Вашингтон ввел санкции против иранских компаний, которые занимаются газом и судоходством.

США продолжают политику санкционного давления на Тегеран, несмотря на переговорный процесс, который ведут дипломаты двух стран. Вашингтон ввел рестрикции против двух иранских граждан и 12 компаний, передает офис по контролю за иностранными активами минфина.

Сообщается, что санкции введены против организаций, которые занимаются морскими перевозками и газом.

Напомним, что Вашингтон и Тегеран 26 апреля проведут третий раунд переговоров по иранскому атому. Как отметили стороны, диалог проходит в конструктивном ключе.