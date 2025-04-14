Вестник Кавказа

США внесли 12 иранских компаний в санкционные списки

США внесли 12 иранских компаний в санкционные списки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон ввел санкции против иранских компаний, которые занимаются газом и судоходством.

США продолжают политику санкционного давления на Тегеран, несмотря на переговорный процесс, который ведут дипломаты двух стран. Вашингтон ввел рестрикции против двух иранских граждан и 12 компаний, передает офис по контролю за иностранными активами минфина. 

Сообщается, что санкции введены против организаций, которые занимаются морскими перевозками и газом. 

Напомним, что Вашингтон и Тегеран 26 апреля проведут третий раунд переговоров по иранскому атому. Как отметили стороны, диалог проходит в конструктивном ключе.

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