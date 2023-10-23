Выставка-форум "Россия" торжественно и ярко открылась на ВДНХ

Международная выставка-форум "Россия" заработала сегодня в Москве на ВДНХ. Даты ее проведения – с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Представляем самые интересные фото с первого дня работы выставки

На ВДНХ сегодня начала работу масштабная международная выставка-форум "Россия". Она продлится до 12 апреля.

Гости выставки узнают о главных достижениях России в науке и промышленности, ознакомятся с традициями и культурой всех регионов страны.

"Вестник Кавказа" показывает фото первого дня выставки.