Европейское турне османского султана Абдул-Азиза

Игорь Рокотов

В 1867 году вся Европа ожидала открытия Всемирной выставки в Париже. Сенсацией выставки стало явление османского султана Абдул-Азиза – первого турецкого правителя, посетившего Европу с мирными целями, после многих столетий непрерывных войн.

Для Наполеона III парижская выставка стала шансом продемонстрировать мощь и стабильность неустойчивой империи.

парижская выставка стала шансом продемонстрировать мощь и стабильность неустойчивой империи. Для европейских монархов – возможность уладить спорные вопросы во время приватных встреч.

– возможность уладить спорные вопросы во время приватных встреч. Для обывателей - повод ознакомиться с новинками века – гидравлическим лифтом, макетом судоходного Суэцкого канала, береговой пушкой Круппа.

- повод ознакомиться с новинками века – гидравлическим лифтом, макетом судоходного Суэцкого канала, береговой пушкой Круппа. Для чревоугодников местом изобилия стал русский павильон, где были представлены все изыски отечественного застолья - щи с кашей, черная икра, окрошка и блины.

Кто такой Абдул-Азиз?

Султан вступил на престол в 1861 году, и его время стало периодом относительно мирного развития отношений Турции с европейскими странами. К тому моменту ему было уже за тридцать лет. На родине его прозвали «Борец» за крупное телосложение, высокий рост и любовь к силовым единоборствами. Современники по-разному оценивали его государственные способности, указывая на очевидную узость кругозора. К тому же с первого дня правления ходили упорные слухи о не вполне адекватном состоянии душевного здоровья султана. Чрезмерная импульсивность и непоследовательность принимаемых правителем решений побуждала визирей брать ответственность на себя и фактически устанавливать «внешний контроль» над Абдул-Азизом.

Однако вопрос об участии в Парижской всемирной выставке, судя по всему, султан принимал лично. Турецкие историки отмечали:

Путешествие Абдул-Азиза в первую очередь было все-таки мирной дипломатической миссией, культурным знакомством традиционного восточного лидера с Европой.

Команда султана

В середине мая 1867 года султан обратился к французскому посланнику в Константинополе, высказав желание лично посетить Париж. Французская дипломатия действовала максимально оперативно, и уже пять дней спустя было направлено официальное приглашение Абдул-Азизу на Всемирную выставку в Париже и открытие турецкого павильона, высланное от имени французского императора Наполеона III. Экстренно была сформирована внушительная свита султана, куда вошли его сын Юсуф и два старших племянника, Мурад и Абдул-Гамид (будущие османские султаны). Команду османских чиновников возглавили великий визирь и министр иностранных дел Фуад-паша.

Как султан в Париж добирался?

Абдул-азиз любил морские прогулки, но всегда жестоко страдал от морской болезни, поэтому путь в Тулон через Мессину выдался нелегким. На тулонском рейде свиту султана изрядно напугали приветственные залпы французских судов. Но все тревоги миновали, когда турецкая делегация вошла в специально подготовленный «султанский поезд», который доставил путешественников из Тулона в Париж. Спальный вагон правителя был произведен в Бирмингеме и подарен Абдул-Азизу британской компанией, построившей первую железную дорогу в Турции. До настоящего времени спальный вагон султана можно наблюдать в одном из турецких музеев и надо признать, что это истинное произведение искусств.

Встреча в Париже 30 июня была истинно королевской. Не случайно, что для передвижения по городу французские власти предоставили султану коронационный экипаж Людовика XIV, а для проживания был избран Елисейский дворец. Восточному правителю соответствовала истинно восточная роскошь.

Зачем султан поехал в Париж?

Наполеон стремился продемонстрировать всю широту французского гостеприимства и снизить градус взаимного недовольства, связанного с растущими долгами османского правительства перед европейскими кредиторами. Дефицит османского бюджета был настолько велик, что султан был вынужден ограничить число жен и наложниц. Но британские и французские банки были непреклонны и требовали погашения долга и необходимых для этого реформ. Султан и его окружение, в свою очередь, искренне полагали себя «реформаторами», но не понимали, почему Европа не идет на уступки в сербском, греческом и египетском вопросе. Имиджевая сторона вопроса играла не последнюю роль.

Что входило в программу визита султана в Париж?

Как встретит Париж султана и его окружение? Судя по тональности местных газет, Абдул-Азиз и его свита произвели на местную публику приятное впечатление. Сам султан был несколько скован во время официальных приемов и балов – танцевать было не положено по этикету, а французского языка правитель не знал. Поэтому роль переводчиков в неформальной обстановке на себя брали Мурад и Фуад-паша.

Протокольные любезности продолжились во время посещения павильонов парижской выставки, где султан приобрел посуду из севрского фарфора и несколько скульптур, в том числе бронзовую статую быка известного французского скульптора Исидора-Жюля Бонёра. «Боевой Бык» и другие статуи должны были быть установлены в садах дворца Бейлербейи и Чирагана.

Частью программы стало посещение Абдул-Азизом парижских варьете и знаменитого ресторана «У Максима». Парижская пресса, естественно, в красках расписывала то «неизгладимое впечатление», которое произвели местные красотки на османских гостей, но первоисточники о сем умалчивают. Хотя, учитывая, что еще до парижского вояжа султан разрешил в стамбульских книжных лавках торговать французскими романами – ничего полностью исключать нельзя.

А вот императрица Евгения действительно впечатлила Абдул-Азиза. Прежде всего, умением находить общий язык с его сыном и племянниками. Но об истории их отношений рассказ еще впереди.

Дипломатические итоги поездки Абдул-Азиза

При этом сам французский император, похоже, тесного контакта со своим восточным гостем не нашел. Не слишком преуспела османская делегация и в переговорах с российскими представителями. К тому же султана смущало присутствие в Париже представителей турецкой оппозиции из числа националистически настроенной интеллигенции. Главным бонусом оказалось приглашение королевы Великобритании посетить Лондон сразу после завершения французской части визита. Это приглашение Абдул-Азиз принял с очевидным удовольствием.

Дипломатические итоги поездки Абдул-Азиза во Францию оказались довольно скромными. Впрочем, причина этого крылась в том, что глубокие противоречия между европейскими державами постепенно перерастали в угрозу полномасштабной войны и наиболее дальновидный из числа советников султана - Фуад-паша не мог этого не понимать. До начала франко-прусской войны оставалось всего три года, а крупповская пушка на фоне блеска и мишуры империи Наполеона III могла представляться туркам гораздо более весомым аргументом.

Прощальный вечер перед отбытием в Лондон состоялся в Тюильри. Рассказывают исторический анекдот о якобы состоявшемся на этом приеме разговоре Фуад-паши и императрицы Евгении, которая захотела узнать, каким образом паша мог бы добиться ее благосклонности.

- Деньгами, - ответил тот. - И за какую же сумму? – удивилась императрица. Фуад-паша назвал некую цену, повышая ее несколько раз и, наконец, предложил 1000000 франков. - Не найдется мужчины, готового добиться расположения женщины за такие деньги! – сказала императрица. - Придется искать, Ваше Величество, - ответил Фуад-паша.

На этой неловкой ноте 10 июля султан Абдул-Азиз продолжил свое европейское турне и отправился в Англию.