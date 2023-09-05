Армения и ОДКБ: Ереван не собирается выходить из организации

Власти Армении даже не рассматривают возможность выхода из ОДКБ. Ее опровергли, в частности, в МИД страны.

Ереван не намерен покидать ОДКБ, такое заявление сделал замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян.

Он обратил внимание на продолжающееся участие армянской стороны в саммитах не только ОДКБ, но и СНГ и ЕАЭС.

"Уровень замминистра или вице-премьера - достаточно высокий уровень. На соответствующем уровне участвуем"

– дипломат

Миссия ЕС в Армении

Комментируя сотрудничество Армении с Евросоюзом, Ованнисян анонсировал заключение с Брюсселем в ближайшее время соглашения, в котором будут оговорены статус наблюдательной миссии ЕС и льготы для ее сотрудников, такие как лечение или поездки на транспорте.

соцсети миссии ЕС в Армении

"Мы делаем это в отношении всех международных структур"

– замминистра

Помимо этого, указал замглавы МИД, с европейской стороной обсуждается возможность наращивания числа евронаблюдателей в Армении. Они также могут получить некие "новые функции".