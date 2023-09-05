Армения и ОДКБ: Ереван не собирается выходить из организации

Ереван не намерен покидать ОДКБ, такое заявление сделал замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян.
Он обратил внимание на продолжающееся участие армянской стороны в саммитах не только ОДКБ, но и СНГ и ЕАЭС.
"Уровень замминистра или вице-премьера - достаточно высокий уровень. На соответствующем уровне участвуем"
– дипломат
Миссия ЕС в Армении
Комментируя сотрудничество Армении с Евросоюзом, Ованнисян анонсировал заключение с Брюсселем в ближайшее время соглашения, в котором будут оговорены статус наблюдательной миссии ЕС и льготы для ее сотрудников, такие как лечение или поездки на транспорте.
"Мы делаем это в отношении всех международных структур"
– замминистра
Помимо этого, указал замглавы МИД, с европейской стороной обсуждается возможность наращивания числа евронаблюдателей в Армении. Они также могут получить некие "новые функции".