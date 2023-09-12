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Миссия ЕС открыла пятую операционную базу в Армении

Миссия ЕС открыла пятую операционную базу в Армении
© Фото: соцсеть миссии ЕС в Армении
Очередной, уже пятый по счету оперативный центр европейской миссии заработал на территории Армении. Всего евронаблюдатели планируют запустить шесть таких центров.

Новая оперативная база евромиссии создана в Иджеване, в Тавушской области. Фото с церемонии открытия распространила миссия.

Участниками мероприятия стали руководитель миссии Маркус Риттер, а также представитель Брюсселя в Ереване Василис Марагос. С армянской стороны присутствовал замглавы МО Грачья Саркисян. Пригласили на мероприятие и губернатора Айка Галумяна.

Оперативные центры миссии ЕС в Армении

Таким образом, в общей сложности на сегодняшний день в Армении функционируют пять баз евромиссии:

  • две в Сюникской области – в Капане и Горисе;
  • по одной в Гегаркуникской и Вайоцдзорской областях – в Мартуни и Джермуке,
  • еще одна база – в Иджеване – открылась сегодня.

Ранее Маркус Риттер заявлял, что шестой центр будет открыт в Ехегнадзоре (Вайоцдзорская область).

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