Опубликовано: 14:16, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: соцсеть миссии ЕС в Армении

Очередной, уже пятый по счету оперативный центр европейской миссии заработал на территории Армении. Всего евронаблюдатели планируют запустить шесть таких центров.

Новая оперативная база евромиссии создана в Иджеване, в Тавушской области. Фото с церемонии открытия распространила миссия.

Участниками мероприятия стали руководитель миссии Маркус Риттер, а также представитель Брюсселя в Ереване Василис Марагос. С армянской стороны присутствовал замглавы МО Грачья Саркисян. Пригласили на мероприятие и губернатора Айка Галумяна.

Оперативные центры миссии ЕС в Армении

Таким образом, в общей сложности на сегодняшний день в Армении функционируют пять баз евромиссии:

две в Сюникской области – в Капане и Горисе;

по одной в Гегаркуникской и Вайоцдзорской областях – в Мартуни и Джермуке,

еще одна база – в Иджеване – открылась сегодня.

Ранее Маркус Риттер заявлял, что шестой центр будет открыт в Ехегнадзоре (Вайоцдзорская область).