Евросоюз расширяет миссию в Армении

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Гражданская миссия ЕС в Армении планирует в ближайшие месяцы открыть три дополнительных пункта в Капане, Иджеване и Ехегнадзоре, постепенно увеличивая операционную мощность до максимума, сообщает сайт миссии.

Гражданская миссия ЕС в Армении (EUMA) намерена в скором времени открыть новые оперативные центры в Капане, Иджеване и Ехегнадзоре, достигнув полной готовности в ближайшем будущем, - заявил глава EUMA Маркус Риттер, сообщает пресс-служба миссии.

Откроются центры уже в ближайшие месяцы.

"Наша цель - внести вклад в стабилизацию безопасности в приграничных районах. По мнению многих армянских официальных лиц, EUMA способствовала определенной стабилизации ситуации. Однако обстановка остается нестабильной"

– Маркус Риттер

В первые три месяца с начала работы миссия провела в общей сложности более 300 патрулей из своих центров в Горисе, Джермуке и Мартуни, преодолевая по 3,8-4 тыс км в неделю.

Напомним, 20 февраля в Армении разместилась новая европейская миссия из 100 человек с двухлетним мандатом. Цель миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Штаб миссии находится в Ехегнадзоре, имеет шесть оперативных баз и небольшой офис связи в Ереване.

Миссия ЕС мешает армяно-азербайджанскому урегулированию

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что усиление европейской миссии "наблюдателей" причинит вред армяно-азербайджанскому урегулированию.

"Во-первых, миссионеры дают Армении надежду на то, что она сближается с НАТО, что НАТО и Запад поддерживают Ереван в послевоенных процессах. Во-вторых, рост их числа в Армении укрепляет в армянском обществе надежду на реванш. Та же самая надежда, что если власти будут вести себя так, как хотят на Западе, то НАТО перевооружит армянскую армию, и та начнет новую войну за Карабах. Таковы реальные последствия присутствия в Армении миссии "наблюдателей" Европейского Союза, поскольку она демонстративно занимает проармянскую позицию", - пояснил он.

Миссия отдаляет Армению от России

Политолог подчеркнул, что не менее существенным является негативное влияние европейской миссии на армяно-российские отношения.

"Для России расширение европейской миссии означает дальнейшее дистанцирование Армении и ее сближением с НАТО. Само по себе развитие военного сотрудничества между Арменией и ЕС (действующего в тесной военной привязке к НАТО по соглашениям Berlin Plus) неприемлемо. Идет поощрение тех политиков, которые хотят максимально увести Армению от России в надежде сблизиться с НАТО. Под этим же лозунгом дистанцирования от России ОДКБ сейчас действует и националистическое движение", - обратил внимание Алексей Фененко.