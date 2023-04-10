Впустит ли Армения миссию ОДКБ после миссии ЕС?

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Посол России в Армении подтвердил готовность миссии ОДКБ приехать в Армению. Для этого армянская сторона должна выразить готовность принять миссию.

В настоящее время вопросы по отправке миссии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Армению прорабатываются, решение остается за Ереваном, сообщил сегодня Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин.

Российский посол отметил, что миссия ОДКБ готова приехать в Армению, эта готовность не раз подтверждалась и продолжает подтверждаться на самом высоком уровне. Копыркин уточнил, что миссия организации отправится в республику "в случае готовности армянской стороны".

На данный момент власти Армении прорабатывают данный вопрос, проект решения находится на повестке, информировали ранее в армянском МИДе.

Посол выразил надежду, что по итогу проработки Ереван даст решение по вопросу принятия миссии ОДКБ.

Напомним, в феврале в Армении была запущена гражданская миссия ЕС сроком на два года. Европейские наблюдатели были направлены по запросу самого Еревана.

Армении не нужна миссия ОДКБ

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, размещение миссии ОДКБ в Армении является крайне маловероятным. "Хотя глава МИД РА Арарат Мирзоян и подтверждал, что ведутся переговоры по организации миссии ОДКБ на армянской земле, это вовсе не значит, что у Еревана есть мотивация закончить данную работу результативно. Напротив, команде Никола Пашиняна политически выгоден обратный итог – провал переговоров и еще большее сокращение контактов с ОДКБ. Если Организация не поддастся на провокации пашиняновского режима и не свернет дипломатию, то Ереван применит классическую тактику бесконечного затягивания консультаций. Власти Армении успешно затягивали куда более насущный вопрос мирного решения конфликта с Азербайджаном, так что увести в бесконечность диалог с ОДКБ для них не составит труда", - сказал он.

"Единственное, чего власти Армении хотели и хотят добиться от ОДКБ – какие бы то ни было шаги против Азербайджана. Им нужно хотя бы заявление с удобными армянским националистам формулировками, которые выставили бы Ереван пострадавшей стороной, а Баку агрессором. Это часть глобальной кампании режима Пашиняна по забвению военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных армянскими силами и армянским государством в годы Карабахской войны. Пашиняну и его людям необходимо "сбалансировать" злодеяния Армении, отсюда многочисленные провокации Еревана, устраиваемые с целью объявить себя жертвой. Такой провокацией были и сентябрьские бои прошлого года, организованные именно с целью потребовать от ОДКБ осудить Баку. Поскольку ОДКБ этого не сделала и не будет делать, ничего другого, включая миссию наблюдателей, властям Армении от Организации не нужно," – пояснил Андрей Петров.

ОДКБ нужна миссия в Армении

В то же время, у ОДКБ появился прямой интерес в том, чтобы разместить своих наблюдателей на территории Армении, указал аналитик. "В Армении с недавних пор появилась новая угроза безопасности стран постсоветского пространства – так называемая "миссия наблюдателей" Евросоюза. Деятельность миссии, реализуемая в рамках европейской военной программы, является прямым вторжением в зону ответственности ОДКБ, и Организации, разумеется, необходимо контролировать то, как ведут себя "миссионеры" в Армении. В частности, нужно знать, где конкретно они находятся – в самом ли деле "наблюдатели" только патрулируют границу с Азербайджаном или же занимаются чем-то, что официально в их обязанности не входит? Не ведут ли они шпионское наблюдение за российскими военными, пограничниками и миротворцами? Не готовят ли какие-либо подрывные акции? Поэтому ОДКБ напрямую заинтересована в наблюдательной миссии в Армении", - подчеркнул он.

"Это понимают и власти Армении, которым миссия ОДКБ без надобности, и в евроструктурах, использующих армянскую землю как плацдарм для расширения присутствия Запада на Южном Кавказе. Возможно, настойчивость России и других членов Организации стала одной из причин сегодняшнего отбытия армянского министра обороны Сурена Папикяна в Брюссель – Еревану и его европейским "союзникам" требуется скоординировать защиту от стремления ОДКБ удержать Армению в рамках Организации и не позволить режиму Пашиняна превратить республику в прокси-государство Запада. Пока что стоит ожидать скорее нулевого исхода переговоров по миссии ОДКБ в Армении. Все, что им нужно, армянские власти получают сейчас от миссии ЕС, но отказываться от диалога с Организацией они не станут, поскольку, опять же, хотят выглядеть жертвой, а не агрессором", - заключил Андрей Петров.