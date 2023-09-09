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Пентагон "провалил" пуск МБР Minuteman III

Пентагон "провалил" пуск МБР Minuteman III
Американское оборонное ведомство вынуждено было прервать испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III над Тихим океаном.

Американские военные минувшей ночью попытались в очередной раз запустить устаревшую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III, стоящую на вооружении с 70-х годов, но что-то пошло не так – ее пришлось подорвать над Тихим океаном, - говорится в заявлении ВВС США.

"Space Launch Delta безопасным образом ликвидировало МБР Minuteman III над Тихим океаном... из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния"

- ВВС США

Американские военные деликатно назвали проблему "аномалией" и пообещали, что специально созданная комиссия разберется в ее причинах, передает РИА Новости.

Впрочем, Пентагон утверждает, что пуск, несмотря на неудачу, очень важен для поддержания боеготовности.

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