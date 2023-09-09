Пентагон "провалил" пуск МБР Minuteman III

Американское оборонное ведомство вынуждено было прервать испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III над Тихим океаном.

Американские военные минувшей ночью попытались в очередной раз запустить устаревшую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III, стоящую на вооружении с 70-х годов, но что-то пошло не так – ее пришлось подорвать над Тихим океаном, - говорится в заявлении ВВС США.

"Space Launch Delta безопасным образом ликвидировало МБР Minuteman III над Тихим океаном... из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния"

- ВВС США

Американские военные деликатно назвали проблему "аномалией" и пообещали, что специально созданная комиссия разберется в ее причинах, передает РИА Новости.

Впрочем, Пентагон утверждает, что пуск, несмотря на неудачу, очень важен для поддержания боеготовности.