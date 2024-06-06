Вестник Кавказа

Куба продлевает ограничения из-за энергокризиса и урагана

Куба продлевает ограничения из-за энергокризиса и урагана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Острова свободы приняли решение продлить введенные ранее ограничения - отмену занятий для школьников и части госуслуг - до воскресенья из-за энергокризиса, продолжающегося в стране.

У кубинских учеников и студентов вынужденные выходные продлятся до воскресенья – такое решение приняли власти Кубы, также временно прекращено оказание второстепенных госуслуг, чтобы дать возможность энергетикам восстановить энергоснабжение после урагана "Оскар" и коллапса энергосистемы, сообщила газета компартии страны Granma.

"Чтобы продолжить работы, связанные с восстановлением ущерба от урагана "Оскар" в восточном регионе страны и восстановлением национальной электрической системы, Совет национальной обороны решил продлить принятые 20 октября 2024 года правительством меры, касающиеся трудовой и педагогической деятельности, до воскресенья, 27 октября"

- сайт Granma

Выход из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гуйтераса в Матансасе привел в минувшую пятницу к полному отключению электроэнергетической системы Кубы. Ремонтные работы в выходные дни не принесли результата - восстановленная было частичная подача энергии вновь прерывалась, передает РИА Новости.

Накануне кубинские инженеры смогли полностью синхронизировать Национальную систему электроснабжения, сообщила государственная компания Union Electrica.

Впрочем, российским туристам, собирающимся отдохнуть на кубинском побережье, опасаться не стоит – энергетический коллапс на острове почти не затронул туристические локации, отели работают, а россияне продолжают отдыхать в привычном режиме, поскольку во всех кубинских отелях имеются генераторы, а многие из них уже штатно получают электроэнергию, заверили в АТОР.

Туристы продолжают отдых, рестораны и бары также работают штатно. Единственным неудобством может быть проблема с Wi-Fi, также местами кондиционеры в эти дни работают на пониженных мощностях.

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