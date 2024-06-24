Около 100 тонн мертвой рыбы обнаружили в Эгейском море

В Греции устанавливают причины гибели миллионов рыб у побережья Волоса. Из-за этого вода в этом месте стала красного цвета.

Возле греческого города Волос обнаружили свыше 100 тонн мертвой рыбы. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно предварительной информации, миллионы мертвых рыб принесло из района искусственного озера Карли в залив Пагаситикос. Из-за этого вода в этом месте стала красного цвета и воцарился невыносимый запах.

Причину гибели рыбы на данный момент установить не удалось. Специалисты полагают, что пресноводные рыбы погибли после того, как угодили в морскую среду.