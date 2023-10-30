Во Франции поднялась волна антисемитизма

Почти трехкратный рост антисемитских проявлений зафиксировали во Франции. Всего за полгода произошло 887 подобных правонарушений.

Власти Франции сообщили о значительном росте антисемитских проявлений в обществе. Всего с начала года было зафиксировано 887 подобных правонарушений. В то время как в прошлом году фиксировалось чуть более трех сотен таких фактов.

Данное заявление было распространено после поджога машины неподалеку от синагоги на юге страны. Пострадавших нет. Дело расследуется специалистами Национальной антитеррористической прокуратуры страны.

В свою очередь глава МВД Франции издал распоряжение об усилении охраны синагог во Франции.