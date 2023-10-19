Беспорядки в аэропорту Махачкалы: что случилось ночью?

Тысячи дагестанцев устроили беспорядки в аэропорту Махачкалы из-за прилета самолета из Тель-Авива. Погромы прекратились после прибытия спецназа. Глава Дагестана заявил, что ему стыдно за произошедшее.

Несколько тысяч человек устроили беспорядки в махачкалинском аэропорту из-за прилета рейса из Тель-Авива. Ситуация усугубилась после того, как погромщики ворвались в здание, а затем на взлетное поле.

Беспорядки в аэропорту

Началось все с призывов в анонимных телеграм-каналах и других социальных сетях прибыть в аэропорт, где должен был приземлиться рейс из Тель-Авива, на котором якобы прилетели израильские беженцы для проживания в Дагестане. Участники беспорядков держали в руках флаги и плакаты в поддержку Палестины, а также выкрикивали различные религиозные лозунги.

Обстановка стала накаляться после того, как протестующие ворвались в здание воздушной гавани. Полицейские пытались блокировать вход для погромщиков, но это не помогло. Участники сломали ограждения, правоохранители призывали не устраивать беспорядки.

Далее группа людей, заметив прилет нескольких бортов, вышла на взлетную полосу. Пассажиров, прибывших в Махачкалу, в целях безопасности загнали обратно в самолет, они просидели несколько часов. При этом бунтари пытались проникнуть внутрь по крылу самолета в надежде увидеть «израильских беженцев.

На фоне беспорядков махачкалинский аэропорт был закрыт. Самолеты, которые должны были приземлиться в столице Дагестана, были перенаправлены на другие аэродромы. Пассажиры приземлившихся бортов жаловались в соцсетях, что они вынуждены оставаться внутри самолета из-за погромщиков.

Задержания погромщиков

После того, как ситуация стала накаляться, к зданию аэропорта стал стягиваться спецназ. Беспорядки были остановлены глубокой ночью. В ходе операции установлены свыше 150 демонстрантов, 60 из которых доставлены в отделы полиции, пишет ГУ МВД РФ по СКФО.

При этом более 20 человек получили различные травмы во время стычки полицейских с погромщиками. Некоторые из них находятся в больнице. В настоящее время воздушная гавань контролируется работниками госструктур. Полиция продолжает мероприятия по вычислению всех участников беспорядков.

Местные СМИ передавали, что погромщики разгромили склады и магазины аэропорта. Была разграблена оргтехника и оборудование торговых залов и галерей, а также компьютеры и кассовые аппараты сломаны или украдены.

Реакция властей Дагестана

Погромы в аэропорту прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов. Он заявил, что прощения погромщикам не будет.

"Возбуждены уголовные дела по ряду фактов, которые стали прецедентом вчерашних событий, и все ответственные за созданную вчера ситуацию понесут заслуженную ответственность. Прощения не будет никому… Многие факты зарегистрированы, производилась видео- и фотофиксация, поэтому от ответственности не должен уйти никто"

- Сергей Меликов

По его словам, погромы были спланированы внешними силами, которые использовали запрещенные приемы, пытаясь разжечь межнациональную рознь. Меликов также добавил, что ему стыдно за события в Дагестане.

Аэропорт работает или нет?

Меликов утром прибыл к месту беспорядков. Он подчеркнул, что в терминале В оборудование и аппаратура не пострадали. Сам аэропорт вернется к нормальной работе через 2-3 дня, заверил глава Дагестана.

Сейчас Росавиация временно закрыла аэропорт на прием рейсов. В ведомстве написали, что прибытие самолетов в Дагестан возобновится 31 октября. Беспорядки сказались и на вылет из Махачкала - рейсы отменяют или переносят более чем на сутки.