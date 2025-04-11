Из Ирана в Дагестан отправился первый чартерный рейс

Самолет малой авиации Тегеран-Махачкала вылетел из аэропорта "Мехрабад". На нем прибудет делегация из Ирана, которая встретится с руководством Дагестана.

Представитель правительства Дагестана в Иране Андрей Танаев сообщил, что из тегеранского аэропорта "Мехрабад" в Махачкалу вылетел первый регулярный чартерный рейс малой авиации.

Самолет, следующий в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг" доставит первое почтовое отправление, оплаченное в тегеранском офисе доставки СДЭК.

Танаев отметил, что в течение ближайших двух месяцев рейс будет совершаться один раз в неделю на самолете Ан-26 вместимостью до 30 человек. На нем прилетит делегация из 20 человек.

Представитель кабмина добавил, что гости посетят морской порт и проведут ряд встреч. Кроме того, запланированы переговоры с руководством Дагестана и панели по туризму и спорту.