Вестник Кавказа

Утреннее землетрясение произошло в Дагестане

Утреннее землетрясение произошло в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Юг Дагестана потрясло на 4,2. Подземные толчки зафиксировали в Ахтынском районе.

В южной части Дагестана зафиксировали сейсмическую активность. Сообщение о подземных толчках было получено в районе 09:40, рассказали в республиканском МЧС.

Землетрясение случилось на территории Ахтынского района в населенном пункте Смугул. Его магнитуда составила 4,2, а очаг залегал на глубине 10 км.

По данным МЧС, подземные толчки не ощущались на поверхности. Разрушений и пострадавших также нет.

Напомним, что сегодня землетрясение, магнитуда которого составила 4, произошло и на территории Азербайджана, эпицентр находился в 6 км к востоку от станции Шеки.

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