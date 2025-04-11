Утреннее землетрясение произошло в Дагестане

Юг Дагестана потрясло на 4,2. Подземные толчки зафиксировали в Ахтынском районе.

В южной части Дагестана зафиксировали сейсмическую активность. Сообщение о подземных толчках было получено в районе 09:40, рассказали в республиканском МЧС.

Землетрясение случилось на территории Ахтынского района в населенном пункте Смугул. Его магнитуда составила 4,2, а очаг залегал на глубине 10 км.

По данным МЧС, подземные толчки не ощущались на поверхности. Разрушений и пострадавших также нет.

Напомним, что сегодня землетрясение, магнитуда которого составила 4, произошло и на территории Азербайджана, эпицентр находился в 6 км к востоку от станции Шеки.