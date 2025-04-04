Землетрясение зафиксировано сейсмологами в Азербайджане

Этим утром землетрясение случилось в Азербайджане. По данным сейсмологов, подземные толчки не были ощутимы, сила явления составила 4 балла.
В понедельник 21 апреля землетрясение произошло на территории Азербайджана.
По данным Центра сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана, подземные толчки случились в 08:31, эпицентр находился в 6 км к востоку от станции Шеки, на границе Шеки-Огуз на глубине 17 км. Магнитуда природного явления оценивается в 4 балла.
На поверхности подземные толчки не ощущались.