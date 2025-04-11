Вестник Кавказа

Режим ЧС ввели в Махачкале

Режим ЧС ввели в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подтопление множества жилых домов стало поводом установить режим чрезвычайной ситуации в Махачкале. Предварительно оценен ущерб от наводнения – он превышает 18 млн рублей.

Власти Махачкалы приняли решение установить в одном из районов города режим чрезвычайной ситуации, рассказали в пресс-службе мэрии дагестанской столицы.

"По итогам внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности столицы Дагестана было принято решение о введении режима "Чрезвычайной ситуации" на территории Кировского района Махачкалы"

– сообщение

В ведомстве напомнили, что ранее сильные ливни вызвали повышение уровня воды в реке Тарнаирка, в результате произошло подтопление. Оценен ущерб от разгула стихии – предварительно он составляет свыше 18 млн рублей. Пострадали от подтопления 113 домов, расположенных на шести улицах, где живут почти 350 человек. Кроме того, от воды пострадала подстанция, и без света остались 25 тыс человек.

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