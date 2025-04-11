Режим ЧС ввели в Махачкале

Власти Махачкалы приняли решение установить в одном из районов города режим чрезвычайной ситуации, рассказали в пресс-службе мэрии дагестанской столицы.
"По итогам внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности столицы Дагестана было принято решение о введении режима "Чрезвычайной ситуации" на территории Кировского района Махачкалы"
– сообщение
В ведомстве напомнили, что ранее сильные ливни вызвали повышение уровня воды в реке Тарнаирка, в результате произошло подтопление. Оценен ущерб от разгула стихии – предварительно он составляет свыше 18 млн рублей. Пострадали от подтопления 113 домов, расположенных на шести улицах, где живут почти 350 человек. Кроме того, от воды пострадала подстанция, и без света остались 25 тыс человек.