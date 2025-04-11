Представители Ирана прибыли с визитом в Дагестан

В Махачкалу приехала делегация из Ирана. Гости встретятся с руководством республики и примут участие в круглом столе.
В Дагестан с официальным визитом прибыла делегация из Ирана с целью укрепления сотрудничества, сообщает пресс-служба министерства экономического развития республики.
Отмечается, что самолет с иранскими гостями на борту приземлился в махачкалинском аэропорту. В воздушной гавани Дагестана делегацию встретили официальные лица.
В ведомстве заявили, что в ходе визита гости проведут переговоры с региональным руководством и примут участие в круглом столе по развитию туризма и экономических зон.
Помимо этого, иранская делегация посетит Махачкалинский морской торговый порт.