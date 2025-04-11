Вестник Кавказа

Представители Ирана прибыли с визитом в Дагестан

Представители Ирана прибыли с визитом в Дагестан
© Фото: пресс-служба Минэкономразвития Дагестана
В Махачкалу приехала делегация из Ирана. Гости встретятся с руководством республики и примут участие в круглом столе.

В Дагестан с официальным визитом прибыла делегация из Ирана с целью укрепления сотрудничества, сообщает пресс-служба министерства экономического развития республики.

Отмечается, что самолет с иранскими гостями на борту приземлился в махачкалинском аэропорту. В воздушной гавани Дагестана делегацию встретили официальные лица.

В ведомстве заявили, что в ходе визита гости проведут переговоры с региональным руководством и примут участие в круглом столе по развитию туризма и экономических зон.

Помимо этого, иранская делегация посетит Махачкалинский морской торговый порт.

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