Москва и ХАМАС обсудили ситуацию в секторе Газа

В МИД РФ прошла встреча с представителем движения ХАМАС. Обсуждались вопросы освобождения заложников и эвакуации иностранцев из сектора Газа.

В Москве сегодня состоялась встреча представителя политического бюро ХАМАС с замглавы российского МИД Михаилом Богдановым. Темой беседы стала обстановка в секторе Газа и возможность вывоза иностранцев.

"В Москве находится член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук. С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава"

– МИД России

Российская сторона подтвердила позицию в пользу реализации резолюции Совета безопасности и Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, подразумевающей создание палестинского государства в границах 1967 года и мирно сосуществующего с Израилем, передает РИА Новости.

Представитель движения выразил уверенность, что Москва может сыграть значительную роль в прекращении военных действий в регионе.

"Делегация движения высоко оценила позицию президента России Владимира Путина и активные дипломатические усилия РФ"

– ХАМАС