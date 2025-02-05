Вестник Кавказа

Россия готова работать над скорейшим освобождением заложников в Газе – МИД России

Россия готова работать над скорейшим освобождением заложников в Газе – МИД России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Михаил Богданов подтвердил стремление Москвы содействовать скорейшему освобождению удерживаемых ХАМАС заложников в Газе.

Замглавы МИД России Михаил Богданов провел встречу с послом Израиля Симоной Гальперин, в ходе которой отметил готовность РФ к продолжению совместной работы по освобождению заложников в Газе. 

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение дел в секторе Газа. С российской стороны была подтверждена готовность продолжать энергичные усилия, направленные на скорейшее освобождение удерживаемых в анклаве заложников. Были также рассмотрены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития российско-израильских многоплановых связей"

– МИД России 

Напомним, что президент РФ Владимир Путин ранее встретился с освобожденным из плена россиянином Александром Труфановым и его семьей. 

Согласно информации израильской стороны, в плену ХАМАС остаются около 60 заложников, многие из которых, предположительно, погибли.

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