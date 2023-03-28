Опубликовано: 17:25, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россию посетит глава МАГАТЭ. Здесь он обсудит ситуацию вокруг Запорожской АЭС, в частности вопрос создания зоны безопасности.

Посетить РФ в ближайшие дни намерен генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Цель визита – создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Гросси отметил, что работа, проделанная для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС, уже приносит результаты. По его словам, текущая ситуация вокруг ЗАЭС показывает, что последние месяцы шли «не без прогресса».

В то же время глава МАГАТЭ отметил, что это «зона чрезвычайной нестабильности».

«Поэтому на переговоры, конечно, влияют продолжающиеся военные действия. Я бы не стал описывать процесс последних нескольких месяцев как процесс, который не привел к какому-либо прогрессу»

– сказал глава агентства.

Далее Гросси сообщил о том, что тема создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС обсуждалась на высшем уровня и с российский, и с украинской сторонами. Переговоры в этом направлении, по словам Гросси, будут продолжены.