Вестник Кавказа

Самой доходной валютой мира стал рубль

Самой доходной валютой мира стал рубль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская нацвалюта признала самой доходной в мире, сообщает Bloomberg. С начала 2025 года рубль укрепился на 38% относительно доллара.

Российский рубль в этом году стал самой доходной мировой валютой, пишет со ссылкой на экономистов Bloomberg.

Ослабление американского доллара привело к тому, что в начале 2025 года рубль укрепился на 38% на внебиржевых торгах.

"Рубль не испытывает давления из-за оттока капиталов, который вызван уходом глобальных инвесторов из более рискованных активов"

– экономист T-Investments Софья Донец

Кроме того, в пользу рубля сыграло налаживание контактов между Москвой и Вашингтоном, для инвесторов российская валюта стала привлекательнее. По прогнозам экономистов, в ближайшее время ослабления рубля не предвидится.

В годовом выражении реальный эффективный курс рубля, согласно подсчетам Центробанка, за первый квартал года вырос на 19,2%.

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