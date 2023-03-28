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Направлявшиеся в Мекку во время Рамадана паломники стали жертвами ДТП

Направлявшиеся в Мекку во время Рамадана паломники стали жертвами ДТП
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Саудовской Аравии перевернулся и загорелся автобус с направлявшимися в Мекку паломниками. Жертвами аварии оказались 20 человек, еще 29 получили ранения.

Крупное ДТП с участием автобуса, который вез паломников в Мекку во время священного месяца Рамадан, произошло в юго-западной части Саудовской Аравии, передает местный телеканал "Аль-Ихбария".

Двигавшийся в сторону Мекки транспорт из провинции Хамис Мушейт врезался в автомобиль в населенном пункте Укба Шиар провинции Асир. После удара автобус перевернулся и вспыхнул.

Внутри транспорта находились жители провинции Хамис Мушейт, которые собирались совершить паломничество во время месяца Рамадан. В результате авария лишила 20 человек жизней. Кроме того, ожоговые ранения получили 29 паломников.

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