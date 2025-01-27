Еще один грузовик сломал газопровод в Узбекистане

Несколько тысяч абонентов остались без газа в результате аварии с грузовиком в Самаркандской области, рассказали в "Худудгазтаъминот".
В компании уточнили, что ЧП случилось в Пайарыкском районе. Грузовая машина перевозила дом на колесах, который помещался прямо у нее в кузове. Этим-то домом водитель и снес трубу газопровода, проложенную над дорогой. Она оказалась повреждена, и газ начал уходить через пробоину.
"В результате была временно прекращена подача газа для 5,2 тыс домохозяйств и 81 оптовому потребителю"
– компания
На место событий сразу же отправилась аварийная бригада.
Стоит отметить, что по случайному стечению обстоятельств такой же случай имел место в Ташкенте. Там газа временно лишились жители сотен домов, а также несколько десятков оптовых потребителей.