Вестник Кавказа

Еще один грузовик сломал газопровод в Узбекистане

Еще один грузовик сломал газопровод в Узбекистане
© Фото: Худудгазтаъминот
Очередная авария с участием грузовика и трубы газопровода случилась в Узбекистане. Местом происшествия стала Самаркандская область. Грузовик, перевозивший дом на колесах в кузове, протаранил газовую трубу.

Несколько тысяч абонентов остались без газа в результате аварии с грузовиком в Самаркандской области, рассказали в "Худудгазтаъминот".

В компании уточнили, что ЧП случилось в Пайарыкском районе. Грузовая машина перевозила дом на колесах, который помещался прямо у нее в кузове. Этим-то домом водитель и снес трубу газопровода, проложенную над дорогой. Она оказалась повреждена, и газ начал уходить через пробоину.

"В результате была временно прекращена подача газа для 5,2 тыс домохозяйств и 81 оптовому потребителю"

– компания

На место событий сразу же отправилась аварийная бригада.

Стоит отметить, что по случайному стечению обстоятельств такой же случай имел место в Ташкенте. Там газа временно лишились жители сотен домов, а также несколько десятков оптовых потребителей.

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