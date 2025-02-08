Вестник Кавказа

Снегопад привел к столкновению 10 автомобилей в Казахстане

Снегопад привел к столкновению 10 автомобилей в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за снегопада на трассе в Казахстане столкнулись 10 автомобилей. К месту происшествия прибыли оперативные службы.

На участке автодороги Темиртау-Караганда в Казахстане произошла автоавария с участием 10 машин, сообщает национальный оператор дорог "КазАвтоЖол".

В организации заявили, что причинами массовой аварии стали снегопад, нулевая видимость, а также несоблюдение правил дорожного движения.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Оперативные службы прибыли к месту происшествия и провели уточнение обстоятельств.

Оператор отметил, что после ДТП было введено временное ограничения движения для всех видов транспорта.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1175 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

ДТП в Турции с автобусом: 37 человек получили травмы

ДТП в Турции с автобусом: 37 человек получили травмы

Еще один грузовик сломал газопровод в Узбекистане

Еще один грузовик сломал газопровод в Узбекистане

Авария с грузовиком оставила без газа сотни домов в Ташкенте

Авария с грузовиком оставила без газа сотни домов в Ташкенте

Четыре жизни унесло ДТП в Алматинской области

Четыре жизни унесло ДТП в Алматинской области

Дерево оставило без газа часть района Ташкента

Дерево оставило без газа часть района Ташкента

В ДТП с грузовиком в Ташкенте пострадали двое

В ДТП с грузовиком в Ташкенте пострадали двое

ДТП в Турции с автобусом: жертвами стали 4 пассажира

ДТП в Турции с автобусом: жертвами стали 4 пассажира

Десятки одинаковых машин задержали в Узбекистане из-за смертельного ДТП

Десятки одинаковых машин задержали в Узбекистане из-за смертельного ДТП

Под Самаркандом перевернулся пассажирский автобус

Под Самаркандом перевернулся пассажирский автобус

Пезешкиан поручил расследовать смертельное ДТП со школьницами в Иране

Пезешкиан поручил расследовать смертельное ДТП со школьницами в Иране

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы