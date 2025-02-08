Снегопад привел к столкновению 10 автомобилей в Казахстане

Из-за снегопада на трассе в Казахстане столкнулись 10 автомобилей. К месту происшествия прибыли оперативные службы.
На участке автодороги Темиртау-Караганда в Казахстане произошла автоавария с участием 10 машин, сообщает национальный оператор дорог "КазАвтоЖол".
В организации заявили, что причинами массовой аварии стали снегопад, нулевая видимость, а также несоблюдение правил дорожного движения.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Оперативные службы прибыли к месту происшествия и провели уточнение обстоятельств.
Оператор отметил, что после ДТП было введено временное ограничения движения для всех видов транспорта.