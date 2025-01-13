В ДТП с грузовиком в Ташкенте пострадали двое

Минувшей ночью в Ташкенте столкнулись грузовой и легковой автомобили. В аварии пострадали два человека. Причины ДТП устанавливаются.
В Ташкенте случилось ночное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.
Авария произошла в Чиланзарском районе, на проспекте Бунёдкор столицы столкнулись Lacetti - за рулем был 40-летний мужчина, и грузовик Shacman - машиной управлял 20-летний водитель. В результате столкновения легковой автомобиль перевернулся. Пострадали двое пассажиров, находившихся в салоне авто. Оба водителя в порядке.
По факту произошедшего организованы следственная проверка, причины будут установлены.