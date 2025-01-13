Вестник Кавказа

В ДТП с грузовиком в Ташкенте пострадали двое

В ДТП с грузовиком в Ташкенте пострадали двое
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью в Ташкенте столкнулись грузовой и легковой автомобили. В аварии пострадали два человека. Причины ДТП устанавливаются.

В Ташкенте случилось ночное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

Авария произошла в Чиланзарском районе, на проспекте Бунёдкор столицы столкнулись Lacetti - за рулем был 40-летний мужчина, и грузовик Shacman - машиной управлял 20-летний водитель. В результате столкновения легковой автомобиль перевернулся. Пострадали двое пассажиров, находившихся в салоне авто. Оба водителя в порядке.

По факту произошедшего организованы следственная проверка, причины будут установлены.

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