Вестник Кавказа

Четыре жизни унесло ДТП в Алматинской области

Четыре жизни унесло ДТП в Алматинской области
© Фото: ДП Алматинской области
Автокатастрофа случилась сегодня в Алматинской области. На трассе столкнулись два автомобиля, от удара один из них охватило пламя. В результате погибли четыре человека, ехавшие в обеих машинах.

Авария с летальным исходом произошла в среду в Алматинской области Казахстана, рассказали в областном департаменте полиции.

ЧП случилось на трассе Алматы - Астана. По предварительным данным, мужчина, двигавшийся на BMW, выехал на "встречку". Там его машина врезалась в Ford, который от удара охватило пламя.

"Водитель и двое пассажиров автомашины Ford, а также один пассажир BMW погибли на месте"

– полиция

Возможный виновник аварии, выехавший на встречку водитель BMW пострадал. Он был госпитализирован в больницу, у него диагностированы травмы.

На данный момент дело находится на стадии досудебного расследования.

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