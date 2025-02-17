Вестник Кавказа

Шестеро получили ранения в ДТП на Кубани

Шестеро получили ранения в ДТП на Кубани
© Фото: МВД Краснодарского края
Маршрутка с пассажирами опрокинулась в одном из районов Краснодарского края. В результате пострадали шесть человек, все обстоятельства ДТП уточняются.

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края сегодня утром произошла автоавария, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент случился в 05:00 мск на 85-м километре трассы Краснодар-Кропоткин. Водитель маршрутки Fiat Ducato съехал с дороги, в результате чего транспорт опрокинулся.

В ведомстве подчеркнули, что в дорожно-транспортном происшествии пострадали шесть человек, личности которых в настоящее время устанавливаются.

Отмечается, что в настоящее время на месте автоаварии находятся сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

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