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В Минэнерго РФ сообщили о полном перенаправлении всего экспортного нефтяного объем, выпавшего из-за введения санкций. Велась активная работа со странами Азии, Африки, Америки.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что выпавший из-за эмбарго весь отечественный объем экспорта нефти был полностью перенаправлен без снижения продаж.

Он отметил, что, несмотря на санкционное давление, Россия сохраняет уровень нефтяной добычи и переработки, а также экспорта и доходов бюджета. По его словам, сегодня Москва активно работает с Азией, Латинской Америкой, Африкой по переориентации поставок нефтепродуктов.

В заключение Шульгинов подчеркнул, что Россия смогла без снижения продаж полностью перенаправить весь объем, выпавший в результате введения эмбарго.

Европу заменила Индия

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на открытие Индии как нового крупного покупателя российской нефти и нефтепродуктов.



"Основным открытием 2022 года стала Индия. Индия почти не покупала российскую нефть и нефтепродукты в предыдущие годы. Средние поставки за 2021 год – 21 тыс баррелей в сутки, это мизерные объемы. При этом в прошлом году мы оказались крупнейшим поставщиком нефти для Индии, а Индия для нас – крупнейшим рынком сбыта нефти, поставляемой по морю (по нефтепроводным закупкам на первом месте Китай). Часть нефти индийские компании перерабатывают для внутреннего рынка, но в основном экспортируют полученные нефтепродукты, в том числе в Европу, как дизельное топливо", - рассказал он.

Чем привлекательна российская нефть?

"Также выросли поставки нефти в Китай и в Турцию, которые тоже часть нашей нефти перерабатывают и экспортируют нефтепродукты. Это рабочая схема, поскольку то, что эти страны получают из российской нефти, не попадает ни под потолок цены, ни под эмбарго ЕС как полностью их, индийский, китайский или турецкий продукт, не имеющий российского происхождения и не подпадающий под санкции", - сообщил Игорь Юшков.



"Также наших покупателей привлекают российские скидки: они покупают нашу нефть со скидкой, перерабатывают и продают нефтепродукты уже по рыночной цене. По той же причине им выгодно и покупать наши нефтепродукты, ведь использовать их на внутренних рынках не запрещено западными санкциями, а за счет этого высвобождаются дополнительные объемы их собственных нефтепродуктов для экспорта. Получается, что благодаря эмбарго эти страны стали хорошо зарабатывать", - подчеркнул экономист.

Куда уходят газ и уголь?

Игорь Юшков также поведал о приспособлении угольного и газового экспорта России к ограничениям. "По углю мы тоже ушли на азиатские рынки, в Турцию, Индию и Китай, то есть в те же страны, что и с нефтью, поэтому так хорошо удалось переориентироваться. По газу сложнее, поскольку его сложно транспортировать и нужно строить либо газопроводы, либо заводы по сжижению газа. Крупнотоннажные заводы по сжижению газа мы пока не можем возводить, так как нет своих технологий, а западные технологии запрещены санкциями. Новым газопроводам нужны коммерческие контракты. Сейчас идут активно переговоры с Китаем, но пока контракт не подписали", - отметил он.

Чем Европа заменила российскую нефть?

"Мы, фактически, поменялись рынками сбыта с ближневосточными производителями. Раньше Ирак, Саудовская Аравия и ОАЭ поставляли нефть в Индию, а теперь мы поставляем в Индию, в связи с чем ближневосточные производители те же самые объемы перенаправили в Европу. Поэтому в Европу в прошлом году пришло еще больше саудовской нефти, иракской, из ОАЭ и Кувейта. Все их производители нефти перешли вместо нас в Европу", - заключил Игорь Юшков.