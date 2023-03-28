Рейсы Новосибирск-Баку запускает российская авиакомпания

Опубликовано: 11:12, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новые прямые рейсы свяжут Новосибирск и Баку: летать между неофициальной столицей Сибири и столицей Азербайджана будет "ИрАэро". Пока запланировано два рейса в неделю.

"ИрАэро" запускает прямые авиарейсы по новому направлению, они свяжут Новосибирск и столицу Азербайджана - Баку.

Полеты будут выполняться два раза в неделю Из России в Азербайджан самолеты "ИрАэро" будут летать в пятницу и воскресенье. В обратном направлении воздушные суда будут направляться по средам и субботам.

Впервые рейс по маршруту Новосибирск-Баку будет совершен уже в эту пятницу - 31 марта. Лайнер поднимется в воздух в 14:00 по местному времени. Прилет в Баку запланирован на 15:40. в общей сложности полет займет четыре часа и 40 минут.

Обратный рейс по расписанию отправляется в 23:10, в Новосибирске самолет сядет в 06:00. В воздухе самолет проведет три часа 50 минут.

Возможные рейсы Омск-Баку

"ИрАэро" может запустить и рейсы в столицу Азербайджана из еще одного сибирского города: Росавиация выдала перевозчику разрешение на полеты по направлению Омск-Баку. Допуск выдан на три рейса в неделю. На сегодняшний день прямых рейсов между этими городами нет.

Напомним, авиакомпания "ИрАэро" базируется в международном аэропорте Иркутска. Она была основана в 1999 году.