Иранские тюрки потребовали у международной общественности осудить режим в стране

Опубликовано: 10:10, 26 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Накануне в столице Бельгии Брюсселе прошел массовый митинг под девизом "Свобода, справедливость и национальное правительство", в котором приняли участие тюрки Южного Азербайджана.

В Брюсселе накануне прошел массовый митинг, участники которого, большинство которых составляли иранские азербайджанцы, озвучили итоговое заявление и свои требования.

Как подчеркнули участники акции, шовинистские и фашистские правительства, управляющие Ираном около ста лет, проводили жесткую политику колониализма и эксплуатации против неперсидских национальностей, грабили исторические богатства, цивилизации, экономику, природу, отбирали политические права - все, что принадлежало угнетенным народам в Иране, все движения за права и справедливость сталкивались с жестокими репрессиями, передает АЗЕРТАДЖ.

Режим Пехлеви оказывал давление на порабощенные народы, особенно на азербайджанских тюрков и другие тюркские народности Ирана, и даже дошел до системного уничтожения исторических памятников Азербайджана. Азербайджанские тюрки сыграли важную роль в свержении режима Пехлеви, однако, к сожалению, режим ИРИ ничего не изменил, а к национальному фашизму добавился расовый фашизм.

Азербайджанские тюрки, ведущие продолжительную борьбу за свои права со времени Исламской революции, сказали "Нет!" системе Вилаят-и-Фагих в революции 1979 года, и хотя в Конституции были выдвинуты требования о претворении в жизнь прогрессивного закона о провинциях и областях, ответом режима были только пули и репрессии.

Сейчас режим Исламской Республики переживает кризис, и народы, проживающие в различных регионах Ирана, сталкивающиеся с различными трудностями, уже несколько месяцев выступая против режима. В протестах последних месяцев азербайджанские тюрки и другие тюркские образования, гашгайские тюрки пожертвовали сотнями своих сыновей в борьбе против этого преступного режима от Тегерана до Газвина, Зенджана и Тебриза.

Угнетенные народы в Иране намерены восстановить свои нарушенные права в рамках общечеловеческих прав и законов, продолжить суверенную и национальную жизнь в условиях свободы и справедливости, и испытывают невероятные трудности на этом пути, - отметили участники акции.

Мир сейчас пристально наблюдает за народами Ирана, международное сообщество с восхищением воспринимает и высоко оценивает их борьбу, хотя и в этой революции немало дискриминации и двойных стандартов. Так, риторика персоязычных СМИ за рубежом, монополизированных реакционным течением, в том числе против тюркского народа Южного Азербайджана, следует политике, не сильно отличающейся от политики режимных СМИ, бойкотирующих их борьбу и вводящей цензуру. В последние месяцы единственным государственным деятелем, поддержавшим протест против мучений народа Южного Азербайджана на международной арене, в том числе в рамках Организации тюркских государств, был президент Азербайджана Ильхам Алиев, и протестующие выразили ему глубокую признательность за это, попросив уважаемого продолжать поддерживать на международной арене наши права.

Как отметили протестующие, они собрались для поддержки молодежи, отстаивающей свои права на улицах городов Южного Азербайджана под лозунгом "Свобода, справедливость, национальное правительство". Также от имени угнетенных народов Ирана они озвучили цели движения и предъявили свои требования.

В частности, тюрки Южного Азербайджана потребовали от стран всего мира отказать в легитимности режиму Исламской Республики Иран, разорвать политические и экономические связи с этим режимом.

Они осудили стремление шовинистического режима Ирана со средневековым мышлением к овладению ядерным оружием массового поражения, отметив, что это представляет потенциальную угрозу для существования народов, проживающих в Иране, а также соседних стран и всего демократического мира. Также демонстранты потребовали от государств мира отказаться от соглашательной политики в отношении иранского режима и принять серьезные превентивные меры.

Участники акции потребовали от международной общественности и правозащитных организаций оказать давление на иранский режим с целью освобождения невинных заключенных, арестованных во время мирных протестов в стране, в отношении которых были применены жестокие репрессии.

Также они потребовали обратить пристальное внимание на террористические акты против иностранных граждан внутри Ирана, одним из последних примеров которого стало вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране. Также страны всего мира должны внести главное военное и экономическое подразделение иранского режима КСИР в список террористических организаций, поскольку именно Корпус Стражей Исламской революции несет основную ответственность за распространение терроризма на Ближнем Востоке и даже в мире. При этом митингующие осудили агрессивную риторику и угрозы иранского режима в отношении Азербайджана, выразив руководству страны свою поддержку.

Свободный мир не должен оставаться равнодушным к этому средневековому зверству и высказаться против иранского режима, признав плюрализм и многонациональность иранского общества и приняв во внимание этот вопрос в отношениях с гражданами Ирана. Также миру следует признать официальными языки всех наций Ирана, высказав этим отношение к идеологии правящей в стране верхушки "Одна нация, один язык, одна родина";

Также митингующие осудили продолжение иранским режимом политики колонизации в направлении ассимиляции неперсидских народов и, в частности, азербайджанских, гашгайских, туркменских, хорасанских и других тюрков, отметив, что у этих народов есть требования к самоопределению в рамках международного права. Лозунг "Свобода, Справедливость, Национальное правительство" сегодня наиболее часто звучит в Южном Азербайджане, у гашгайцев, туркменов и, по сути, подводит итог требованиям демонстрантов, которые хотят, чтобы свободолюбивые люди мира поддержали борьбу за достижение их законных требований.

Также участники акции протеста напомнили, что иранский режим - убийца природы и окружающей среды, который фактически уничтожил экологию во всем Иране, а умышленное осушение озера Урмия стало крупномасштабной экологической катастрофой в Южном Азербайджане, и международное сообщество, пока не поздно, должно оказать давление на иранский режим, чтобы спасти озеро Урмия, - отметили протестующие.

Также участники акции осудили тот факт, что в ходе последних протестов в Южном Азербайджане и других тюркских регионах Ирана, особенно среди гашгайских тюрков, многие молодые люди стали шехидами, сотни людей ранены, а тысячи были незаконно арестованы. Эти факты не были широко освещены в СМИ, спонсируемыми внутренними и внешними иранскими оппозиционными силами.