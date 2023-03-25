Ильхам Алиев рассказал Шарлю Мишелю о ситуации на Лачинской дороге

Опубликовано: 19:45, 25 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Сегодня состоялся телефонный разговор Ильхама Алиева и Шарля Мишеля. Президент Азербайджана проинформировал главу Евросовета о незаконных поставках оружия в объезд Лачинской дороги, обратил внимание на опасные заявления Еревана и подчеркнул: Баку привержен миру.

Глава Евросовета Шарль Мишель в субботу позвонил азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву, чтобы обсудить ситуацию на Южном Кавказе.

Шарль Мишель в ходе беседы коснулся вопросов, которые обсуждались на трехсторонних встречах с 14 декабря 2021 года по 31 августа 2022 года. Он заверил, что ЕС намерен продолжать прикладывать усилия по обеспечению устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе. Глава Евросовета также затронул вопрос о ситуации дороги Лачин-Ханкенди в Азербайджане и поделился озабоченностью в связи с последними инцидентами на границе Армении и Азербайджана.

Баку поддерживает Брюссельский процесс, сообщил Ильхам Алиев. Лачинская дорога не блокирована, обратные утверждения Армении являются ложью, подчеркнул он, напомнив что с начала экоакции по дороге проехали около 5 тыс автомобилей. Азербайджанский президент указал собеседнику на то, что на территории продолжаются поставки оружия, боеприпасов и бойцов армянской стороной. А руководство Армении делает опасные заявления, направленным на эскалацию в регионе. Ильхам Алиев напомнил об инцидентах от 5 и 20 марта, в результате которых погибли двое военнослужащих азербайджанской армии, а один получил ранение. Эти происшествия являются результат проводимой Арменией опасной политики, заявил Ильхам Алиев.