Полеты ракет Илона Маска будут финансировать арабские компании

Опубликовано: 6:34, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Частная космическая компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска будет финансироваться Саудовской Аравией и ОАЭ – такое решение приняли дочернее подразделение инвестиционного фонда Саудовской Аравии и инвестиционная компания Абу-Даби.

Инвестиционные компании двух арабских стран – Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – намерены инвестировать в частную космическую компанию SpaceX американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, пишет Information со ссылкой на свои источники.

"В компанию Маска намерены вкладывать деньги дочернее подразделение инвестиционного фонда Саудовской Аравии и инвестиционная компания Абу-Даби", - говорится в публикации.

Саудовскую Аравию будет представлять компания Badeel, которая принадлежит саудовскому суверенному фонду Public Investment Fund, а ОАЭ – компания Alpha Dhabi.

В то же время администрация США очень обеспокоена растущим влиянием Маска, который получил контроль над компаниями, работающими в критически значимых для страны отраслях, и тем, что Маск может быть подвержен "иностранному манипулированию". Также раздражение американского руководства вызывает то, что для покупки соцсети Twitter бизнесмен получал финансирование из Ближнего Востока.