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Полеты ракет Илона Маска будут финансировать арабские компании

Полеты ракет Илона Маска будут финансировать арабские компании
Частная космическая компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска будет финансироваться Саудовской Аравией и ОАЭ – такое решение приняли дочернее подразделение инвестиционного фонда Саудовской Аравии и инвестиционная компания Абу-Даби.

Инвестиционные компании двух арабских стран – Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – намерены инвестировать в частную космическую компанию SpaceX американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, пишет Information со ссылкой на свои источники.

"В компанию Маска намерены вкладывать деньги дочернее подразделение инвестиционного фонда Саудовской Аравии и инвестиционная компания Абу-Даби", - говорится в публикации.

Саудовскую Аравию будет представлять компания Badeel, которая принадлежит саудовскому суверенному фонду Public Investment Fund, а ОАЭ – компания Alpha Dhabi.

В то же время администрация США очень обеспокоена растущим влиянием Маска, который получил контроль над компаниями, работающими в критически значимых для страны отраслях, и тем, что Маск может быть подвержен "иностранному манипулированию". Также раздражение американского руководства вызывает то, что для покупки соцсети Twitter бизнесмен получал финансирование из Ближнего Востока.

Илон Маск возглавил Twitter

Илон Маск возглавил Twitter

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