Коронавирус в России замер на уровне 13 тыс случаев

Опубликовано: 12:04, 18 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России третий день подряд выявляют по 13 тысяч случаев коронавируса ежесуточно. В больницах с вирусом оказались за сутки 1,3 тысячи человек, вылечились свыше 12 тысяч пациентов.

Выявили за сутки в России 13 009 новых случаев заражения COVID-19, лидером по заболеваемости остается столица.

В Москве диагноз «коронавирус» поставили 2 195 жителям, Санкт-Петербург сообщает о 1 418 заболевшем, Московская область - о 211. В Краснодарском крае инфицированы 365 человек, в Ставропольском крае вирус нашли у 304 жителей, в Крыму заражен еще 61 человек. В Дагестане тест на коронавирус показал положительный результат в 17 случаях, в Кабардино-Балкарии заболели 24 человека, в Адыгее 20 человек, в Карачаево-Черкесии пациентов с ковид стало больше на 20, в Северной Осетии - на 14. Меньше всего в СКФО заболевших обнаружено в Ингушетии - 4, и в Чечне - 2 человека.

В российские больницы на лечение поступили 1 287 заболевших. За сутки с вирусом справились 12 155 человек, с начала пандемии - 21 841 765 человек. Умерли еще 32 пациента, за все время число жертв составляет 396 801.

Общее число случаев заболевания в России достигло 22 493 866.