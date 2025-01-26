Вестник Кавказа

В России продолжается рост сезонных простудных заболеваний

В России продолжается рост сезонных простудных заболеваний
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Только за последнюю неделю в России почти на 14% выросло число заболевших сезонными гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями, а вот число заболевших коронавирусом стабильно идет на убыль.

Несмотря на близость весны, с наступлением февральских холодов в России активизировались и сезонные простудные заболевания – грипп и острые респираторно-вирусные инфекции (ОРВИ), сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"По итогам шестой недели 2025 года в России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 13,7% по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество зафиксированных случаев достигло 865 тысяч"

- Роспотребнадзор

При этом в 50 российских регионах отмечено превышение среднего показателя по стране, а в 19 на треть выросло число госпитализации таких пациентов, передает РИА Новости.

Чаще других болеют дети – чтобы избежать всплеска заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, пришлось временно закрыть 180 школ в 31 регионе, 66 детских садиков в 19 субъектах федерации, а также 5 школ-интернатов, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

А вот коронавирусной инфекцией россияне болеют все меньше – число таковых за неделю снизилось на 10,4%, до 7,1 тыс случаев, добавили в Роспотребнадзоре.

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