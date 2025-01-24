Крымских школьников все чаще отправляют на удаленку

Число заболевших острыми респираторными вирусными заболеваниями в Крыму, особенно среди школьников, стремительно растет – на дистанционное обучение уже отправили более 250 классов и 60 групп дошкольников.

Число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Крыму стремительно растет – особенно сезонные болезни сказываются на здоровье учеников и дошкольников, говорится в еженедельном отчете регионального Роспотребнадзора.

"В Крыму в 51 школе на дистанционном обучении находилось 183 класса, в 42 дошкольных образовательных учреждениях закрывалось 59 групп. Полностью на дистанционном обучении находятся 6 школ, закрыто 1 детское дошкольное учреждение"

- Роспотребнадзор по Крыму

Не лучше ситуация и в городе федерального значения Севастополе - в 28 школах города на дистанционку отправлены учащиеся 78 классов, - говорится в сообщении надзорного ведомства, передает "Интерфакс".

Только за прошлую неделю на удаленку было переведено 117 классов, а вот школ, в которых ввели карантин по ОРВИ, не было.

Особенно сильно выросло число групп в детских садах, отправленных по домам из-за простуды - на этой неделе их стало больше почти в два раза, неделей ранее их было всего 31.

В целом уровень заболеваемости ОРВИ пока не достиг эпидемиологического порога, хотя заболеваемость по республике выросла с 50 до 58 человек на 10 тыс населения, 56,5% заболевших - дети. А вот в Севастополе рост заболеваемости уже вплотную подобрался к этой черте, выросши с 60 до 66 человек на 10 тыс населения, 58,7% из которых составляют дети.

Всего за неделю на полуострове заболели 14,8 тыс человек, добавили в региональном Роспотребнадзоре.