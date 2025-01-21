Ежегодно самый высокогорный город в Европе, Давос, принимает Международный экономический форум, куда съезжаются самые влиятельные люди мира, чтобы обсудить насущные вопросы мировой экономики и политики. Что такое Давосский форум, в чем его важность и как он влияет на глобальные процессы - рассказываем в этом материале.

Как появился Давосский форум?

Давосский форум появился благодаря немецкому экономисту Клаусу Швабу, миллионеру и популяризатору идеи ”капитализма заинтересованных сторон”. Первый форум в Давосе состоялся в конце января 1971 года с целью продвижения международного сотрудничества на фоне холодной войны и других мировых кризисов. На ”Европейский симпозиум по менеджменту” - так форум назывался до 1987 года - 450 участников со всей Европы и Америки собрались в швейцарском городе-курорте Давос, который по задумке организатора форума, представляет собой воплощение открытости и сотрудничества. По сей день председателем Давосского форума остается Клаус Шваб.

© Фото: www.weforum.org

Манифест Давосского клуба

У Всемирного экономического форума, который неформально называют Давосским клубом, что подчеркивает его элитарность и эксклюзивность, есть свой собственный манифест - кодекс, объясняющий идею капитализма заинтересованных сторон. Появился манифест в 1973 году, а обновлён был в 2020м - на 50-м форуме в Давосе. Если говорить простыми словами, манифест провозглашает необходимость гармоничного сотрудничества всех заинтересованных сторон для создания конечного продукта с целью улучшения положения в мире.

Основные принципы Давоса

Помимо манифеста, у Всемирного экономического форума есть принципы, на которых должно строиться взаимодействие сторон:

укрепление глобального сотрудничества

продвижение мира и безопасности

глобализация на основе справедливости

продвижение гендерного равенства

поддержание устойчивости

углубление отношений между государством и бизнесом

поддержка глобальной торговли.

Эти принципы были обозначены в 2021 году после пандемии коронавируса, пошатнувшей мировую экономику.

Значение Давоса

На протяжении более 50 лет лидеры, которые собираются на Всемирный экономический форум, обсуждают самые острые и актуальные проблемы экономики и политики, часто задавая тенденции на год вперёд. В последнее время одна из главных тем Давосского форума - устойчивое экономическое развитие, которое затрагивает такие вопросы как климатическое изменение, социальное неравенство и проблемы гибели биологических видов. Кроме того, форум в Давосе - это возможность показать и обсудить новейшие технологические достижения, в том числе в сфере искусственного интеллекта, возобновляемых источников и устойчивого сельского хозяйства.

Давос 2025

В 2025 году Международный экономический форум в Давосе проходит 20-24 января и называется ”Сотрудничество в интеллектуальный век”. Более 3000 участников из 130 стран, в том числе 50 мировых лидеров принимают в нём участие. В этом году форум в Давосе во многом определяется сменой политической конъюнктуры в США и возможными её последствиями.

© Фото: www.weforum.org

Кто что сказал на форуме в Давосе 2025?

Форум уже подходит к концу, и многие мировые лидеры уже успели выступить, обозначив свои позиции и устремления.

Вице-премьер КНР Дин Сюэсян призвал к сохранению многостороннего мира и предупредил о недопустимости протекционизма. По его словам, в торговых войнах (которые обещает начать Трамп, введя дополнительные тарифы против Китая) победителей не будет.

призвал к сохранению многостороннего мира и предупредил о недопустимости протекционизма. По его словам, в торговых войнах (которые обещает начать Трамп, введя дополнительные тарифы против Китая) победителей не будет. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна, имея крупнейшие запасы нефти и газа в мире, собирается по максимуму использовать свои ресурсы, а также стать промышленной супер-державой и мировой столицей искусственного интеллекта и криптовалюты.

заявил, что его страна, имея крупнейшие запасы нефти и газа в мире, собирается по максимуму использовать свои ресурсы, а также стать промышленной супер-державой и мировой столицей искусственного интеллекта и криптовалюты. Канцлер Германии Олаф Шольц посетовал на то, что мир становится всё более запутанным и сложным, и призвал прилагать усилия по укреплению Европы.

посетовал на то, что мир становится всё более запутанным и сложным, и призвал прилагать усилия по укреплению Европы. Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что сегодня мир, который хоть и все еще крепок, начинает ”разваливаться по новым линиям”.

Президент Аргентины Хавьер Милей раскритиковал Давос и подобные ему форумы и организации за пропаганду ”зловещей повестки вокизма, которая разрушает Запад”. По его словам, социальная справедливость, на самом деле, это социализм, который во всех его формах обречен на провал.

© Фото: www.weforum.org

Насколько влиятелен Давосский форум?

Международный экономический форум считается достаточно влиятельной площадкой, в первую очередь потому что лидеры, в нём участвующие, могут обсудить интересующие их вопросы на двусторонней основе и в неформальной обстановке. Однако форум в Давосе нередко критикуют за его эксклюзивность, поскольку в нём участвуют исключительно самые богатые и влиятельные. Многие критики считают Давос не более чем представлением, которое устраивают власть имущие, чтобы в очередной раз подчеркнуть свою значимость.