Что такое Давосский форум?

Как появился Давосский форум?
Давосский форум появился благодаря немецкому экономисту Клаусу Швабу, миллионеру и популяризатору идеи ”капитализма заинтересованных сторон”. Первый форум в Давосе состоялся в конце января 1971 года с целью продвижения международного сотрудничества на фоне холодной войны и других мировых кризисов. На ”Европейский симпозиум по менеджменту” - так форум назывался до 1987 года - 450 участников со всей Европы и Америки собрались в швейцарском городе-курорте Давос, который по задумке организатора форума, представляет собой воплощение открытости и сотрудничества. По сей день председателем Давосского форума остается Клаус Шваб.
Манифест Давосского клуба
У Всемирного экономического форума, который неформально называют Давосским клубом, что подчеркивает его элитарность и эксклюзивность, есть свой собственный манифест - кодекс, объясняющий идею капитализма заинтересованных сторон. Появился манифест в 1973 году, а обновлён был в 2020м - на 50-м форуме в Давосе. Если говорить простыми словами, манифест провозглашает необходимость гармоничного сотрудничества всех заинтересованных сторон для создания конечного продукта с целью улучшения положения в мире.
Основные принципы Давоса
Помимо манифеста, у Всемирного экономического форума есть принципы, на которых должно строиться взаимодействие сторон:
- укрепление глобального сотрудничества
- продвижение мира и безопасности
- глобализация на основе справедливости
- продвижение гендерного равенства
- поддержание устойчивости
- углубление отношений между государством и бизнесом
- поддержка глобальной торговли.
Эти принципы были обозначены в 2021 году после пандемии коронавируса, пошатнувшей мировую экономику.
Значение Давоса
На протяжении более 50 лет лидеры, которые собираются на Всемирный экономический форум, обсуждают самые острые и актуальные проблемы экономики и политики, часто задавая тенденции на год вперёд. В последнее время одна из главных тем Давосского форума - устойчивое экономическое развитие, которое затрагивает такие вопросы как климатическое изменение, социальное неравенство и проблемы гибели биологических видов. Кроме того, форум в Давосе - это возможность показать и обсудить новейшие технологические достижения, в том числе в сфере искусственного интеллекта, возобновляемых источников и устойчивого сельского хозяйства.
Давос 2025
В 2025 году Международный экономический форум в Давосе проходит 20-24 января и называется ”Сотрудничество в интеллектуальный век”. Более 3000 участников из 130 стран, в том числе 50 мировых лидеров принимают в нём участие. В этом году форум в Давосе во многом определяется сменой политической конъюнктуры в США и возможными её последствиями.
Кто что сказал на форуме в Давосе 2025?
Форум уже подходит к концу, и многие мировые лидеры уже успели выступить, обозначив свои позиции и устремления.
- Вице-премьер КНР Дин Сюэсян призвал к сохранению многостороннего мира и предупредил о недопустимости протекционизма. По его словам, в торговых войнах (которые обещает начать Трамп, введя дополнительные тарифы против Китая) победителей не будет.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна, имея крупнейшие запасы нефти и газа в мире, собирается по максимуму использовать свои ресурсы, а также стать промышленной супер-державой и мировой столицей искусственного интеллекта и криптовалюты.
- Канцлер Германии Олаф Шольц посетовал на то, что мир становится всё более запутанным и сложным, и призвал прилагать усилия по укреплению Европы.
- Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что сегодня мир, который хоть и все еще крепок, начинает ”разваливаться по новым линиям”.
- Президент Аргентины Хавьер Милей раскритиковал Давос и подобные ему форумы и организации за пропаганду ”зловещей повестки вокизма, которая разрушает Запад”. По его словам, социальная справедливость, на самом деле, это социализм, который во всех его формах обречен на провал.
Насколько влиятелен Давосский форум?
Международный экономический форум считается достаточно влиятельной площадкой, в первую очередь потому что лидеры, в нём участвующие, могут обсудить интересующие их вопросы на двусторонней основе и в неформальной обстановке. Однако форум в Давосе нередко критикуют за его эксклюзивность, поскольку в нём участвуют исключительно самые богатые и влиятельные. Многие критики считают Давос не более чем представлением, которое устраивают власть имущие, чтобы в очередной раз подчеркнуть свою значимость.