Пашинян встретился с генсеком НАТО в Давосе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе рабочего визита в Швейцарию встретился с генсеком НАТО Марком Рютте. Последний положительно оценил итоги беседы.

Генеральный секретарь НАТО и премьер-министр Армении провели переговоры – беседа Марка Рютте и Никола Пашиняна состоялась на полях Давосского форума.

О ней глава Североатлантического альянса написал на своей странице в соцсети X. Он также опубликовал фото встречи.

"Хорошая дискуссия с премьер-министром Николом Пашиняном в Давосе о продолжении диалога и сотрудничества НАТО-Армения"

– генсек НАТО

В заявлении Рютте также обратил внимание на важную роль, которую Южный Кавказ играет для глобальной безопасности.

Кроме того, глава НАТО призвал к усилиям, которые помогли бы содействовать прочному миру между Ереваном и Баку.