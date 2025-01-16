Пашинян встретился с генсеком НАТО в Давосе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе рабочего визита в Швейцарию встретился с генсеком НАТО Марком Рютте. Последний положительно оценил итоги беседы.
Генеральный секретарь НАТО и премьер-министр Армении провели переговоры – беседа Марка Рютте и Никола Пашиняна состоялась на полях Давосского форума.
О ней глава Североатлантического альянса написал на своей странице в соцсети X. Он также опубликовал фото встречи.
"Хорошая дискуссия с премьер-министром Николом Пашиняном в Давосе о продолжении диалога и сотрудничества НАТО-Армения"
– генсек НАТО
В заявлении Рютте также обратил внимание на важную роль, которую Южный Кавказ играет для глобальной безопасности.
Кроме того, глава НАТО призвал к усилиям, которые помогли бы содействовать прочному миру между Ереваном и Баку.