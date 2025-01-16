Вестник Кавказа

Пашинян встретился с генсеком НАТО в Давосе

Пашинян встретился с генсеком НАТО в Давосе
© Фото: Соцсети Марка Рютте
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе рабочего визита в Швейцарию встретился с генсеком НАТО Марком Рютте. Последний положительно оценил итоги беседы.

Генеральный секретарь НАТО и премьер-министр Армении провели переговоры – беседа Марка Рютте и Никола Пашиняна состоялась на полях Давосского форума.

О ней глава Североатлантического альянса написал на своей странице в соцсети X. Он также опубликовал фото встречи.

"Хорошая дискуссия с премьер-министром Николом Пашиняном в Давосе о продолжении диалога и сотрудничества НАТО-Армения"

– генсек НАТО

В заявлении Рютте также обратил внимание на важную роль, которую Южный Кавказ играет для глобальной безопасности.

Кроме того, глава НАТО призвал к усилиям, которые помогли бы содействовать прочному миру между Ереваном и Баку.

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