Пашинян полетел на форум в Давос

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в заседании Всемирного экономического форума, который проходит в Давосе. Глава армянского правительства уже вылетел в Швейцарию.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян направился в Давос, где пройдет заседание Всемирного экономического форума. Короткое видео из самолета глава Кабмина Армении опубликовал в соцсетях.
На нем Пашинян запечатлен вместе со своей супругой Анной Акопян.
Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Давос 20 января. На протяжении трех дней он провел встречи с главами стран, руководителями ведущих мировых компаний и представителями международных организаций.
Давосский форум в 2025 году стартовал 20 января, он будет проходить по 24 января. Его организаторы анонсировали участие в мероприятии 350 представителей власти из свыше чем 130 стран мира.