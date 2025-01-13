Вестник Кавказа

Пашинян полетел на форум в Давос

Пашинян полетел на форум в Давос
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в заседании Всемирного экономического форума, который проходит в Давосе. Глава армянского правительства уже вылетел в Швейцарию.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян направился в Давос, где пройдет заседание Всемирного экономического форума. Короткое видео из самолета глава Кабмина Армении опубликовал в соцсетях.

На нем Пашинян запечатлен вместе со своей супругой Анной Акопян.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Давос 20 января. На протяжении трех дней он провел встречи с главами стран, руководителями ведущих мировых компаний и представителями международных организаций.

Давосский форум в 2025 году стартовал 20 января, он будет проходить по 24 января. Его организаторы анонсировали участие в мероприятии 350 представителей власти из свыше чем 130 стран мира. 

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