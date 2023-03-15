В ЕС призвали Грузию быстрее осваивать европейские ценности и проводить реформы

Опубликовано: 11:36, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузии для скорого присоединения к ЕС необходимо быстрее осваивать европейские ценности и осуществлять реформы, сообщили в Еврокомиссии. Там также ожидают, что страна будет укреплять независимость институтов и права человека.

В Евросоюзе ожидают, что Грузия будет быстрее осваивать европейские ценности и осуществлять реформы. Об этом сообщил Оливер Варгейи, член Еврокомиссии по политике соседства и расширению ЕС. Он уточнил, что Тбилиси следует прикладывать дополнительные усилия в данных вопросах.

Варгейи также подчеркнул, что в Брюсселе расценили отзыв законопроекта об иноагентах как победу демократии.

Член ЕК напомнил, что прошлым летом Евросоюз признал возможность евроинтеграции Грузии, что еще больше приблизило страну к тому, чтобы стать членом ЕС, однако это налагает на нее дополнительные обязательства.

По его словам, теперь Грузии необходимо сосредоточиться на том, чтобы укреплять независимость своих институтов, правовое государство и права человека. Варгейи также сообщил, что действия Грузии по подготовке к присоединению к ЕС впервые оценят осенью.

Напомним, в том году в Евросоюзе сообщили, что готовы предоставить статус кандидата Грузии, однако для этого ей необходимо выполнить 12 условий, составленных Еврокомиссией. Кроме того, заявка Грузии может быть отклонена в случае смерти бывшего президента страны Михаила Саакашвили.