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Грузия увеличила экспорт сельхозпродукции

Грузия увеличила экспорт сельхозпродукции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Минсельхозе Грузии сообщили об увеличении экспорта сельскохозяйственной продукции на 17% за первые месяцы текущего года, удалось экспортировать продукцию на почти 915 млрд долларов.

Министр сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия сообщил, что страна увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции на 17% в январе-феврале 2023 года.

Грузия за первые месяцы этого года подняла внешнеторговый оборот почти до $3 млрд (+12,3%). Продукция была экспортирована на почти $915 млн (+20,3%).

Глава ведомства заявил о двузначном экономическом росте, поскольку 2022 год Грузия завершила с 11%-м экспортным ростом, а последние два месяца продемонстрировали 17%-й рост.

Также, как отметил Шамугия, Грузия сохраняет динамику роста выпуска продукции в рыбном, лесном и сельском хозяйствах. Так, по его словам, за 9 месяцев прирост составил 14%.

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